Kalp Krizi Riskini Tahmin Edebilen Biyosensörde İste İmzası

İskenderun
Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli
, üniversite olarak genetik, tıbbi ve teşhis teknolojileri alanında çalışmalar yaptıklarını bildirdi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İSTE Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Lütfi Yola kalp krizi riskini önceden tahmin edebilen biyosensör geliştirdi.
İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitelerinde teknolojiye yönelik çalışmaların gün geçtikçe artığını söyledi.
Yapılan çalışmanın tıp dünyasında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Dereli, şunları kaydetti:
"Üniversite olarak cihaz geliştirmemizin yanında yanı sıra genetik, tıbbi ve teşhis teknolojileri alanında çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda hocalarımız kalp krizi riskini önceden anlık olarak hızlı ve doğru bir şekilde tahmin edebilen bir biyosensör geliştirdiler. Araştırmacılarımızın buluşlarının ticarileşmesi için her türlü desteği vermekteyiz."
Doç. Dr. Mehmet Lütfi Yola da tasarladıkları biyosensörün mevcut durumda bulunan troponin kan testinden farklılık ve avantajlar içerdiğini vurgulayarak "Yaptığımız biyosensör tıp dünyasında önemli bir ses getireceğini hatta tıp dünyasında bulunan kalp ve damar cerrahlarının şimdiki kullanılan troponin kan testlerinde önemli bir alternatif olacağını söylememiz mümkündür." ifadesini kullandı.
07 Aralık 2018 Cuma 16:23