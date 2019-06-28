28.06.2019 15:25
Haberler » Güncel » Haber

Kalp krizi sonucu vefat eden asker son yolculuğuna uğurlandı

Edirne'nin Keşan ilçesindeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Ali Tiryaki, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne 'nin Keşan ilçesindeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Ali Tiryaki, memleketi Gaziantep 'te son yolculuğuna uğurlandı.
Tiryaki'nin (46) naaşı Yeşilkent Mezarlığı gasilhanesindeki işlemlerin ardından, askeri tören mangası tarafından Yeşilkent Camisi'ne getirildi.
Burada düzenlenen törene, Tiryaki'nin babası Orhan, annesi Avaş, kızları Sena Nur ve Selma , Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak , 5. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Albay Emin Mehmet Terzioğlu ile vatandaşlar katıldı.
Tiryaki'nin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karkamış ilçesine bağlı Öncüler Mahallesi'nde defnedildi.
Tiryaki'nin Keşan'da konuşlu 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli olduğu öğrenildi.Kalp krizi sonucu vefat eden asker son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: AA
edirne , keşan , gaziantep , kalp krizi , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:02 Obrukların turizme kazandırlması isteniyor
17:02 Göçmen sağlığı merkezlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
17:02 Sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor
17:01 ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN
17:01 DHA DIŞ- İtalya'da 'çocuk ticareti' operasyonu: Belediye başkanı gözaltında
17:01 DHA DIŞ- Almanya'da Türk genci, istediği parayı vermeyen babasını bıçaklayarak öldürdü
17:01 Vali Öksüz LGS'nin başarılı ikizlerini ödüllendirdi