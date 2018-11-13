Kalp Krizi Sonucu Vefat Eden Gazinin Cenazesi Defnedildi

Tokat
'ta otobüste kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren gazinin cenazesi toprağa verildi.
Tokat'tan Zile
'ye gitmek için dün Zile Belediyesine ait otobüse binen Faruk Yılmaz
(44), Turhal
ilçesi girişinde kalp krizi geçirdi.
Ambulansla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yılmaz'ın cenazesi, Zile ilçesindeki musallada kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Cenaze namazına Zile Kaymakamı Kubilay Ant ile askeri yetkililer, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Zile Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gazi Himmet Atakol, gazetecilere yaptığı açıklamada, terörle mücadele sırasında gazi olan Yılmaz'ın vefatından üzüntü duyduklarını dile getirdi.
Faruk Yılmaz,Zile,Tokat