Kalp krizi sonucu vefat eden polis memurunun cenazesi toprağa verildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Uğur Pehlivan'ın cenazesi (32), memleketi Sivas'ta defnedildi.

09.08.2020 14:35 | Son Güncelleme: 09.08.2020 15:14

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Uğur Pehlivan'ın cenazesi (32), memleketi Sivas'ta defnedildi.

Görevli olduğu Siverek Devlet Hastanesinde geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden polis memuru Pehlivan'ın cenazesi, Siverek Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından kara yoluyla Sivas'a getirildi.

Uğur Pehlivan'ın cenazesi, Ay Yıldız Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki polis şehitliğinde toprağa verildi.

Pehlivan'ın bir ay önce Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğüne atandığı, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine, Pehlivan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kalp krizi sonucu vefat eden polis memurunun cenazesi toprağa verildi

Kaynak: AA

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