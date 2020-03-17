Kalp krizinden ölen adam son yolculuğuna uğurlandı
Kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Saim Uzun kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
17.03.2020 13:21 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:21
Kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Saim Uzun kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Zonguldak 'ta geçtiğimiz günlerde kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden 47 yaşındaki Saim Uzun'un yapılan otopsinin ardından Hz.Ali Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Hz. Ali Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları, antrenörler ve sevenleri katıldı. Öğlen namazına müteakip kılanan cenaze namazının ardından merhum Saim Uzun asri mezarlığa defnedildi. - ZONGULDAK
Zonguldak 'ta geçtiğimiz günlerde kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden 47 yaşındaki Saim Uzun'un yapılan otopsinin ardından Hz.Ali Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Hz. Ali Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları, antrenörler ve sevenleri katıldı. Öğlen namazına müteakip kılanan cenaze namazının ardından merhum Saim Uzun asri mezarlığa defnedildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Etiketler : Kalp Krizi, Zonguldak, Güncel
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