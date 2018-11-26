Kalp Krizinden Ölen Arkadaşları İçin Sahaya El Ele Çıktılar

Gülüç Belediyespor ve Zonguldak Ereğli Spor kulübü oyuncuları müsabakaya geçtiğiz hafta hayatını kaybeden Gülüç Belediyesporlu Futbolcu Miraç Bekdaş için 'Mekanın cennet olsun Miraç Bekdaş. Her zaman kalbimizde yaşayacaksın" yazılı pankart ile çıktı.

KARŞILAŞMA 2-2 SONA ERDİ

Duygusal anların yaşandığı karşılaşmada iki takım futbolcuları da birbirlerine karşı saygılı davranışlar sergiledi. Karşılaşma karşılıklı gelen gollerle 2-2 sona ererken, iki takımın futbolcuları ve teknik heyeti birbirlerini kutladı.