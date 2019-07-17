17.07.2019 16:46
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Kalp krizinden ölen hakim, Sorgun'da toprağa verildi

Kalp krizinden ölen hakim, Sorgun

ANKARA'da evinde kalp krizi geçirerek, yaşamını yitiren Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Yasin Tüysüz (42) memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Duralidayılı köyünde, toprağa verildi.

ANKARA'da evinde kalp krizi geçirerek, yaşamını yitiren Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Yasin Tüysüz (42) memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Duralidayılı köyünde, toprağa verildi.
Ankara'da görev yapan evli ve 2 çocuk babası Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Yasin Tüysüz, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Tüysüz'ün cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Sorgun ilçesinde getirildi. Garajlar Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı M.Erkut Ekinci, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tüysüz'ün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Duralidayılı köyü mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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