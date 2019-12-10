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Kalp krizinden ölen Kıbrıs gazisi, Aydın'da toprağa verildi

AYDIN'ın Köşk ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Halil Demirci (66), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

10.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:03Kalp krizinden ölen Kıbrıs gazisi, Aydın'da toprağa verildi

AYDIN'ın ilçesinde yaşayan gazisi Halil Demirci (66), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Demirci, düzenlenen askeri tören sonrası toprağa verildi.

Köşk'ün Cumadere Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 3 çocuk babası Kıbrıs gazisi Halil Demirci, pazar günü evinde fenalaştı. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demirci, tedaviye alındı. Kalp krizi de geçiren Demirci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halil Demirci için dün askeri tören düzenlendi. Cumadere Camisi'ndeki törene Vali Yavuz Selim Köşger, Garnizon Komutanı Albay Durmuş İlhan Başer, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Köşk Kaymakamı Tarık Açıkgöz, Köşk Belediye Başkanı AK Parti'li Nuri Güler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik ve gazinin yakınları katıldı. İkindi vakti kılınan namaz sonrası Demirci'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlara alındı. Halil Demirci'nin cenazesi, götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi.



Kalp Krizi, Kıbrıs, Aydın, Köşk, Güncel

Kaynak: DHA

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