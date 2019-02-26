Kalp Krizinden Ölen Kız Çocuğu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Zonguldak
'ın Alaplı
ilçesinde, doğuştan kas hastası olan ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 13 yaşındaki Şeyda Arslan
'ın naaşı toprağa verildi.
Geçen hafta evinde rahatsızlanması üzerine ailesi Alaplı
Devlet Hastanesine kaldırılan, Sevk edildiği Bülent Ecevit Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavisi süren Arslan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Arslan'ın naaşı, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından ilçedeki babaevine getirildi. Burada okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından helallik alındı.
Arslan'ın cenazesi, köy camisinde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.
Zonguldak, Şeyda Arslan, Alaplı, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA