Kalp krizinden ölen komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden komiser yardımcısı Fatih Perçin, gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizinden ölen komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı
22.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 23.06.2020 01:01
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden komiser yardımcısı Fatih Perçin, gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze sırasında Perçin'in çocuklarının "Baba" feryadı ise törene katılanları gözyaşlarına boğdu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ikamet eden 44 yaşındaki komiser yardımcısı Fatih Perçin, evinde fenalaştı. Evde bulunan ailesi durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafımdan ilk müdahalesi yapılan Perçin, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Komiser yardımcısı Perçin için Gölcük İlçesi Şehitler Mahallesinde bulunan Tersane İlköğretim Okulu'nun bahçesinde, öğle namazını müteakip tören düzenlendi. Cenaze törenine komiser yardımcısının ailesi, yakınları, mesai arkadaşları, askeri ve mülki erkanın yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı.

Törende komiser yardımcısı Perçin'in öz geçmişi okunduğu sırada Perçin'in babası Hüseyin Perçin'i akrabaları teselli etti. Törende komiser yardımcısı Perçin'in çocuklarının 'Baba' feryadı ise yürek burktu. Komiser yardımcısı Fatih Perçin'in cenazesinin götürüldüğü sırada ise annesi Hüsne Perçin ve eşi Nimet Perçin gözyaşlarına hakim olamadı.

Evli ve 3 çocuk babası olan komiser yardımcısı Fatih Perçin'in cenazesi, helallik istendikten sonra kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınarak son yolculuğuna uğurlandı. Vefat eden komiser yardımcısının naaşı, Gölcük Şehir Mezarlığında defnedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli, Gölcük, Fatih, 3. Sayfa, Haber

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