Haberler » Güncel » Haber

Kalp krizinden ölen muhtar toprağa verildi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Gökçeler Köyü Muhtarı Emin Özer, son yolculuğuna uğurlandı.

24.09.2019 16:01Kalp krizinden ölen muhtar toprağa verildi
Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Gökçeler Köyü Muhtarı Emin Özer, son yolculuğuna uğurlandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Gökçeler Köyü'nde muhtarlık yapan Emin Özer, ayçiçeği tarlasında aniden rahatsızlandı. Yakınlarının hemen müdahale ettiği Özer, hayatını kaybetti. Merhumun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenirken 16 yıldır muhtarlık yapan Özer'in cenazesi dün ikindi namazından sonra Gölpazarı Çarşı camisinde namazı kılınarak Gökçeler Köyü Mezarlığına toprağa verildi.

Öte yandan Emin Özer'in hayatını kaybetmeden saatler önce ilçede bir fatura ödeme merkezine fatura yatırdığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BİLECİK

Gölpazarı, Emin Özer, Gökçeler, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:08 Hatay'da düzensiz göçmenleri taşıyan aracın devrilmesi
16:08 Antalya engelli kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü
16:08 Adana acılı abla, medine'nin ölümünün aydınlatılmasını istiyor
16:08 Afyonkarahisar engellilere araç ve tekerlekli sandalye
16:08 "Ayasofya: Tarih ve Vakfa Vefa Paneli ve Anma Etkinlikleri" başladı
16:08 İzmit'te fuhuş operasyonu
16:07 2019'un ilk 9 ayında 1 milyon 601 bin 187 ürün denetlendi, 19 bin 849'u güvensiz