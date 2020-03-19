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Kalp krizinden ölen polis memuru, Alaşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'de kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru Engin Gündüz'ün cenazesi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

19.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:48
Kalp krizinden ölen polis memuru, Alaşehir'de son yolculuğuna uğurlandı
Kocaeli 'de kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru Engin Gündüz'ün cenazesi, memleketi Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.
Alaşehir Pazar Camisi'nde düzenlenen törene, Gündüz'ün yakınları ve meslektaşları katıldı. Cenaze, Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.
Gündüz'ün 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Alaşehir, Kocaeli, Manisa, Güncel

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