Kalp krizinden ölen polis memuru Sivas'ta toprağa verildi

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kalp krizi geçirip yaşamını yitiren polis memuru Uğur Pehlivan (32), memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Siverek Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunan ve İlçe Devlet Hastanesi'nde görev yapan polis memuru Uğur Pehlivan önceki gün görevi sırasında kalp krizi geçirdi. Acil serviste doktorların tüm müdahalesine karşın evli ve 5 aylık bir kız çocuk sahibi Pehlivan, kurtarılamadı.

Polis memuru Uğur Pehlivan'ın cenazesi dün Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'a getirildi. Pehlivan için Yukarı Tekke Ay Yıldız Camisi'nde düzenlenen cenaze programına Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, yakınları ve meslektaşları katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından polis memuru Uğur Pehlivan, sıra mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.