Kalp Krizinden Ölen Polis Memuru Toprağa Verildi

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İzmir'in Balçova ilçesinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Sezer Pulatkan (27), Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde toprağa verildi.Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Pulatkan'ın cenazesi, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tören mangası eşliğinde Marmara ilçesindeki Cedit Ali Paşa Camisi'ne getirildi.Pulatkan'ın cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından Marmaraereğlisi Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.Törende baba Dursun ve anne Aynur Pulatkan ile polisin yakınları gözyaşı döktü.Cenaze törenine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.