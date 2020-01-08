Kalp krizinden ölümde ihmal iddiasına soruşturma

İZMİT'te, evinde kalp krizi geçiren Arda Bozbağ (40) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Nilüfer Bozbağ, eşinin fenalaşması üzerine eve gelen 112 Acil ekibinin, başka bir 112 Acil ekibini çağırdığını, zamanında müdahalede bulunulmaması nedeniyle eşinin öldüğünü iddia ederek, şikayette bulundu. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Karadenizliler Mahallesi Erdoğan Sokak'ta oturan Arda Bozbağ, 21 Aralık'ta yeni kiraladıkları eve taşınma hazırlığı yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Eşi Nilüfer Bozbağ hemen 112 Acil'i arayarak yardım istedi. İddiaya göre olay yerine gelen 112 Acil ekibi hastanın durumuna baktıktan sonra olay yerine yeni bir 112 Acil ekibi istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Arda Bozbağ'a müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Bozdağ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'NABZI ATIYORDU'

Olay günü hemen 112 Acil'i arayıp yardım istediğini söyleyen Nilüfer Bozbağ, "21 Aralık günü 10 dakikalığına köpeği gezdirmek için evden çıktım. O gün biz taşınıyorduk. Ben çıkarken eşim halıları topluyordu. Çocuğumun anlattığına göre halı toplarken bir anda durmuş. 'Ambulans' diyerek yere oturup kalmış. 6 yaşındaki kızım ne yapacağını şaşırmış. Ben eve geldiğimde 'Babam çok kötü, babama bir şey oldu' dedi. Ben hemen içeri girdim. Eşim Arda oturur vaziyetteydi, çok kötü durumdaydı. Ağzından su geliyordu. Nabzına baktım, nabzı atıyordu. Hemen 112 Acil'i aradım. Komşularım geldi ve ambulansı karşılamak için sokağa çıktım. 2 ya da 3 kere 112'yi arayıp 'Neredesiniz? Gelmiyor musunuz?' dedim. Sonra geldi ambulans. Hemen onlarla birlikte içeri girdim." dedi.

'GÖREVLİ ENTÜBE YAPMAYI BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Ambulanstaki sağlık görevlisinin eşini gördükten sonra telefon açtığını söyleyen Nilüfer Bozbağ, "Telefonda, 'Bu entübe vakası, ben entübe yapmasını bilmiyorum. Hemen buraya bir ambulans daha yollayın' dedi. Ben 'Entübe nedir?' diye sordum, 'Neden bir şey yapmıyorsunuz? Neden müdahale etmiyorsunuz?' dedim. Bir ara beyaz bir cihaz getirdiler. 'O cihazı neden çalıştırmıyorsunuz?' diye sordum. O sağlık görevlisi bana hiçbir şekilde cevap vermedi. 'Sen dışarı çık ikinci ambulansı bekle' dediler. O sırada ağlıyordum. İkinci ambulans geldi. O ambulansla gelen doktor kalp masajı yaptı. Olaydan sonra ifade veren komşum, ilk ambulanstan gelen beyaz cihazın parçalarını ikinci ambulanstan kendisinin getirdiğini söyledi. Solunum tüpünü kendisinin taşıdığını söyledi. Yani birinci ambulansta hiçbir şey yoktu. Gelen kişi yetkisizdi. Onlar kalp masajı yaptıktan sonra Arda'yı toplayıp hastaneye götürdüler. Özel bir hastaneye götürdüler. Biz de oraya gittik. Arda hastaneye geldiğinde kalbi atmaya başlamış ama kurtaramadılar" diye konuştu.

Eşinin ölümüyle ilgili şikayetçi olduğunu belirten Bozbağ, şöyle konuştu:

"O sağlık görevlisini oraya getirenlerden şikayetçiyim. Entübe yapmayı bilmediğini telefonda söyledi. Bunlar hepsi çıkacak. Türkiye mahkemelerinden bir sonuç alamazsam Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğim. Ben 21 Aralık 2019 günü yaşam kaynağımı kaybettim, bitti. Benim yaşam kaynağım gitti. O sağlık görevlisi ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Sadece o sağlık görevlisinden şikayetçi değilim. O sağlık görevlisini oraya getiren sistemden de şikayetçiyim. İlk gelen ambulansın yetkisizliği ve etkisizliğinden dolayı da şikayetçiyim."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şu yazılı açıklamada bulunuldu:

"Bahsi geçen konu hakkında İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından soruşturma başlatılmıştır. Vefat eden hastamıza Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağılığı ve sabırlar diliyoruz."