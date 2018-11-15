Kalp krizine yenik düşen MHP
'li İlçe Başkanı Toklucu, son yolculuğuna uğurlandı
KONYA - Geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MHP Kulu
İlçe Başkanı Murat Toklucu, dualarla defnedildi. TBMM'de yapılacak grup toplantısına katılmak için gittiği Ankara
'da geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı özel bir hastanede yaşam mücadelesini kaybeden MHP Kulu İlçe Başkanı Murat Toklucu, MerkezCamide öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığına defnedildi.Cenazeye, Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı
, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan
, partililer, çok sayıda vatandaş katıldı.
Kulu,Milliyetçi Hareket Partisi
15 Kasım 2018 Perşembe 17:38