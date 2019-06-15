15.06.2019 18:32
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Kalp masajı yapılan kedi kurtarılamadı

Kalp masajı yapılan kedi kurtarılamadı

KAYSERİ'de, ağacın üzerinde baygın halde bulunan kedi, itfaiye ekiplerince indirildi.

KAYSERİ'de, ağacın üzerinde baygın halde bulunan kedi, itfaiye ekiplerince indirildi. İtfaiye erinin kalp masajı ve suni teneffüs uyguladığı kedi, kurtarılamadı.
Mimarsinan Mahallesi'ndeki Ahmet Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesindeki ağaçta bulunan kediyi görenler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, merdivenle çıkıp, ağacın çatal olan bölümünde baygın şekilde duran kediyi alarak, yere indirdi. Kediye ilk müdahaleyi itfaiye erleri yaptı. Kedi, kalp masajı ve suni teneffüs uygulanmasına rağmen kurtarılamadı.


- Kayseri
Kaynak: DHA
Kayseri, İtfaiye, Güncel

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