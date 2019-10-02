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Kalp masajıyla hayata dönen çiftçi hastanede yaşamını yitirdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde kalp masajıyla hayata dönen çiftçi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

02.10.2019 19:14Kalp masajıyla hayata dönen çiftçi hastanede yaşamını yitirdi
Mersin'in Tarsus ilçesinde kalp masajıyla hayata dönen çiftçi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, Tarsus ilçesi Muratlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İnsafil Ateş (67) isimli çiftçi tarlayı sürdükten sonra traktörden indi. Bir anda traktörün hareket ettiğini gören Ateş, traktörü durdurmak için çaba sarf ederken yaşadığı kaza sonucu yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen Ateş'in yardımına koştu. Yardım için gelen bir vatandaş, İsmail Ateş'in kalbinin durduğunu fark eder etmez, sağlık ekipleri gelene kadar kalp masajı yapmaya başladı. Uzun kalp masajı sonucu Ateş'in duran kalbi tekrar çalıştı. Ateş, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan İnsafil Ateş'in ölümüyle ilgili savcılık soruşturma başlattı. - MERSİN

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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