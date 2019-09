Kalp Merkezi'nde kalp sağlığına dikkat çekildi

Etkinliğe; Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma Kuzhan, Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Güzelsoy, Gürsu Lokman Hekim MTAL öğrencileri ile sağlık çalışanları ve vatandaşlar katılırken, öğrenciler tarafından hastanede bekleyen hasta ve hasta yakınlarına tansiyon ölçümü yapıldı. Ayrıca kalp sağlığı ile ilgili bilgilendirici broşürler de hastanede bekleyen vatandaşlara dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, tüm dünyada kalp ve damar rahatsızlıklarına bağlı hastalıkların bir numaralı ölüm sebebi olduğuna dikkat çekti. Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin artarak, 2030 yılında 22,2 milyona ulaşılacağının tahmin edildiği bilgisini veren Dr. Akan, "Davranışsal risk faktörleri yani; sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün kullanımı ve alkol kullanımı koroner kalp hastalığının yüzde 80'inden sorumludur. Kardiyovasküler hastalıkların çoğu risk faktörleriyle mücadele edilerek engellenebilir. Risk faktörlerinin kontrolü ile kalp ve damar hastalığı görülme sıklığı yarıya indirilebilmektedir" şeklinde konuştu.

Kardiyovasküler Risk Bilinmeli

Sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite etkisiyle bireylerde kan basıncında yükselme, kan şekeri yüksekliği,kan lipidlerinde yükselme, fazla kilo veya obezitenin görülebileceğini vurgulayan Dr. Akan,toplumun yaşlanması, stres ve sosyoekonomik faktörlerin de kardiyovasküler hastalıkların diğer belirleyicileri arasında olduğunu belirtti. 40 yaş üstü her birey için kardiyovasküler riskin hesaplanması gerektiğini dile getiren Dr. Akan, "Ayrıca her bireyin kalp ve damar hastalıklarına yol açan davranışsal risk faktörleri ile ilgili farkındalığının artırılması ve hasta olmamak için riskli davranışlarını olumlu davranışlara değiştirmesi teşvik edilmelidir. Bunun için her birey sağlıklı beslenmeli ve düzenli fiziksel aktivite yapmalı. Tütün, tütün ürünleri ve alkoden uzak durmalı. Kardiyovasküler risklerinin yanı sıra aynı şekilde kan basıncını, kan şekerini ve kan lipidlerini takip ettirmelidir" diye konuştu.

Kalp Merkezi Gurur Kaynağı

Bursa olarak kalp ve damar hastalıkları ile mücadelede gerek farkındalık çalışmalarında gerek önleyici çalışmalarda, gerekse tedaviye ve rehabilitasyona yönelik çalışmalarda önemli adımlar atıldığını ifade eden Dr. Akan, "Bunlardan bir tanesi de Yüksek İhtisas Hastanemiz bünyesinde geçen yıl hizmete giren Kalp Merkezimiz. Bu merkezimiz kentin doğusunda kalp damar hastalıkları anlamında bölgemize nitelikli sağlık hizmeti sunarken, kentin batısında da Şehir Hastanemiz bünyesindeki kalp damar hastanemiz de aynı nitelikte ileri seviye sağlık hizmeti veriyor.Bu merkezler ile sadece Bursa'ya değil, Çanakkale'den başlayıp Yalova'ya kadar olan bölgeye, gerek kardiyolojik girişimsel işlemler gerekse kardiyovasküler cerrahi anlamında üçüncü hatta dördüncü basamak nitelikli sağlık hizmeti sunuyoruz" dedi.

Öte yandan sağlıklı hayat merkezlerinde kalp ve damar hastalıklarından korunmak için sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama teşvik gibi önemli önleyici çalışmalar yürütüldüğünün bilgisini veren Dr. Akan, tüm vatandaşları sağlıklı bir yaşam için bu merkezlere beklediklerini ifade etti.