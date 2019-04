Kaynak: İHA

Kalp nakli bekleyen Cemre her telefona umutla koşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiği Cemre, kalp nakli bekliyor Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Münire Cemre Yılmaz: "Her telefonu umutla açıyorum bir haber gelmiştir diye"MANİSA - Manisa'da kalp yetmezliği nedeniyle yapay kalp destek cihazıyla hayata tutunan Cemre Yılmaz, kendisi için devreye giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek olan iyi haberi bekliyor. Evlerine gelen her telefon çağrısında umutlanan Cemre, kalp nakli olacağı günü iple çekmeye başladı. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde fabrika işçisi olan Yunus Yılmaz ve Ümmü Yılmaz çiftinin 2 çocuğundan biri olan Münire Cemre Yılmaz'a geçen yıl Mayıs ayında bulantı, kusma ve mide ağrısı şikayetiyle gittiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Acil müdahale gerektiren bir aşamada olduğu için İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Cemre'nin kalbi tedaviye cevap vermedi. Cemre'ye başarılı bir ameliyatla yapay kalp destek cihazı takıldı. Hastanedeki 25 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından geçen Temmuz ayında taburcu edilen Cemre, içinde yapay kalbine enerji ileten mekanizma bulunan çanta ile hayata tutunuyor. Çantasını yanından bir an bile ayıramadığı için akranları gibi dışarı çıkıp oynayamayan Cemre, gerçek bir kalbin kendisine nakil edileceği günü bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanıştı Cemre, sesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da duyurdu. Manisa'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giden Cemre, hastalığını anlattı. Cemre'yi dinleyen Erdoğan, destek olacağını belirterek, doktoruna talimat verdi. Erdoğan'ın devreye girmesi sonrası doktoruyla görüştükten sonra umutlanan Cemre, evlerine gelen her telefon çağrısında umutlanarak, telefona koşuyor. Gelecek olan iyi haberi bekleyen Cemre, kalp nakli olacağı günü iple çekmeye başladı. "Arkadaşlarımla oynayamıyorum, bu da beni üzüyor" Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Münire Cemre Yılmaz, başından geçen olayı anlattı. Yılmaz, şöyle devam etti: "Altıncı sınıfa gidiyorum. 11 yaşındayım. Kalp hastasıyım. Mide bulantısı, kusma şikayetleri ile bir sürü hastaneye gittik. Hiçbir hastaneden sonuç alamadık. Kardiyoloji doktoruna yönlendirdiler. Orada da kalp yetmezliği tanısı konuldu. Ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildik. Orada 25 gün boyunca tedavim yapıldı. Ama kalbim tedaviye cevap vermeyince yapay kalp takılması uygun görüldü. O yüzden yapay kalp takıldı. Yapay kalp takılalı 8 ay oldu. Alışmaya başlıyorum aslında ama alışması çok zor. İstediğimi yapamıyorum. Arkadaşlarımla oynayamıyorum. Parka gidemiyorum. Bu yüzden de üzülüyorum. Ben de arkadaşlarım gibi sabah kalkıp okula gitmek istiyorum ama sabah kalktığında iğne oluyorum. Bu da benim hoşuma gitmiyor" "Her telefonu umutla açıyorum" Münire Cemre Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışma fırsatı bulduğunu ve Erdoğan'dan destek sözü aldığını dile getirdi. Münire Cemre Yılmaz, "Hangi okula gittiğimi sordu. Nasıl olduğumu sordu. Ben de iyiyim dedim ama bir kalbe ihtiyacım olduğunu söyledim. 'Elimden geleni yapacağım' dedi. Şu an doktorlarıyla iletişimdeyiz. Uğraşıyorlar bir şey yapmak için. Her telefonu umutla açıyorum. Bir haber gelmiştir diye" diye konuştu. Cemre'nin babası Yunus Yılmaz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle umutlandıklarını ifade ederek, "Çok zor dönemler yaşıyoruz. Çok ağır yükleri var. Her gün sabah ve akşam iğnesi yapılıyor. Günde 2 saatte bir 11 tane ilaç içiyor. Bunlara kızım artık kızım çok zorlanıyor, dayanamıyor. Kızım bir an evvel nakil olması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile tanışma fırsatı bulduk. Görüştük. Kızıma elinden geleceğini yapacağını söyledi. Destekleri ile bizleri umutlandırdı. İnşallah devamı gelir. Her telefon çaldığında acaba iyi haber mi geldi, onun sevincini yaşıyoruz. Ama maalesef. Kızımın mutlaka nakil olması gerekiyor. Çünkü tedavisi çok zor şartlarda görülüyor. 15 tatilden bu yana okula gidemiyor. Evde eğitime başvurduk. Öğretmenleri eve gelecekler bekliyoruz" dedi.