Kalp nakli bekleyen Neslihan, hayalini gerçekleştirebilmek için yardım bekliyor

Kalp nakli bekleyen Neslihan, hayalini gerçekleştirebilmek için yardım bekliyorİZMİR - İzmir 'de kalp yetmezliği tanısı konulan 10 yaşındaki Neslihan Filiz, 2 yıldır nakil bekliyor. Evde eğitim görmeye hazırlanan Neslihan'ın en büyük isteği, tıpkı çizdiği resimdeki gibi iyileşip doktor olmak ve nakil bekleyen çocuklara şifa dağıtmak. İzmir'de yaşayan 10 yaşındaki Neslihan Filiz, 2017 yılının mayıs ayında göğsündeki rahatsızlık nedeniyle Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Burada kalp yetmezliği tanısı konulan küçük Neslihan, 2 hafta sonra anjiyo oldu ve ardından Ege Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümüne sevk edildi. Organ bağışı yapılmadığı için 2 yıldır nakil bekleyen Neslihan, rahatsızlığı sebebiyle evde eğitim görmeye hazırlanıyor. Bir an önce iyileşip arkadaşlarıyla oyun oynamak, okula gitmek isteyen Neslihan Filiz'in en büyük isteği ise çok sevdiği doktorları gibi başarılı bir kardiyolog olmak. Enfeksiyon kapmamak için günün büyük bir bölümünü evde geçiren Neslihan, sık sık resim çiziyor. Kendini doktor olarak çizen küçük kız, şifa dağıttığı çocukları da resmediyor."Doktorluk güzel bir şeymiş anne"Kızının rahatsızlığının her geçen gün arttığını belirten anne Sevgi, "2 yıldır kalp nakli bekliyoruz. Kızımın rahatsızlığı her geçen gün artıyor. Şu an kalp olsa hemen ameliyat olacağız ama kalp bulamıyoruz. Neslihan enfeksiyon riskinden dolayı dışarı çıkamıyor, kalbi yetersiz kaldığı için fazla yürüyemiyor. Arkadaşlarıyla oyun oynayamıyor. Bu sene evde eğitim görecek. Neslihan öğretmen olmayı çok istiyordu ama hastane sürecinde sürekli doktorları gördüğü ve doktorlarını çok sevdiği için doktor olmaya karar verdi. 'İyileşip doktor olacağım, doktor olup iyileştireceğim' diyor. Doktorumuz Zülal Hoca'yı annesi gibi seviyor. Sabahları çocuklar hastanede onu bekliyor. O çocuklara önce sevgisini verdi. Onu görmeden edemiyorlar. Kızım da 'doktorluk güzel bir şeymiş anne' diyor" dedi. Anne , organ bağışı konusunda da, "Organ bağışında bulunun. Organlar toprak olmasın, çocuklarımızda yeşersin. Çocuklarımız büyüyecek, hayallerini gerçekleştirecek. Bizim gibi bekleyen binlerce kişi var" diye konuştu."Doktor olup çocukları iyileştireceğim"Resimde kendisini doktor olarak çizen, aynı zamanda iyileştirdiği bir çocuğu, onun annesini, asistan doktoru ve hemşireyi de resmeden Neslihan Filiz de şunları söyledi: "Benim doktorum kalp hastalarını iyileştiriyor. Ben de doktor olmak istiyorum. Ben iyileşince normal okula gideceğim. Doktor olup çocukları iyileştireceğim. Ben ve arkadaşlarım için organ bağışlayın. İyileşmek, koşmak istiyorum. Arkadaşlarım gibi beden dersi yapmak istiyorum. Okuyup doktor olmak istiyorum."