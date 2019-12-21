Kalp nakli için bekleyen hasta, yapay kalple tedavi edildi

Kalp nakli için listede bekleyenler arasında yer alan Mehmet Gürses (52), durumunun kötüye gitmesi sonucu kalbine takılan yapay kalp cihazı (kalp destek cihazı) ile tedavi edildi.

İstanbul'da yaşayan Gürses'in, yaklaşık 5 sene önce geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi için gittiği hastanede kalp damarına bir adet stent takıldı. Daha sonra hastaneye kontrol için giden Gürses, stent takılan damarın da tıkandığını öğrendi.

Doktorunun yönlendirmesi sonucu Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne giden Gürses, kalp nakli beklerken durumunun ağırlaşması nedeniyle yapay kalple tedavi edildi. Gürses, çantasında taşıdığı yapay kalple yaşamına devam ediyor.

"Mehmet Bey cihaza uyum sağladığı için 1 gün yoğun bakımda kalması yeterli oldu"

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kalp Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Korhan Erkanlı, "Hastamız hastanemize başvurduğunda, ciddi nefes darlığı yaşıyordu. Sırtüstü yatamama şikayeti vardı. Bizim 'ortopneik' dediğimiz, (yatar pozisyonda meydana gelen nefes darlığı) durumu yaşıyordu. Kalbi yeterli kasılamadığı için akciğerleri su ile dolmuştu. Düz yatış durumunda akciğerler yetersiz kaldığından yürüyemiyordu, oturur pozisyonda kalmak durumundaydı." dedi.

Bu şikayetlerinden dolayı, hastayı önce kalp nakli listesine aldıklarını ancak kalp nakli listesinde beklerken hastanın genel durumunda sıkıntıların ağırlaşmaya başladığını anlatan Erkanlı, "Kalp nakli listesinde beklerken hastanın genel durumu bozulan hastaya, yoğun bakıma alınarak kalp nakline köprüleme amaçlı yapay kalp cihazı taktık." ifadesini kullandı.

Hasta için bütün alternatifleri düşündüklerini ve nihayetinde yapay kalp cihazı takmayı uygun gördüklerini aktaran Erkanlı, yapay kalp sürecini şöyle anlattı:

"Yapay kalp cihazı, sağ ventrikül fonksiyonları kurumuş, sadece sol ventrikül fonksiyonları kaybolmuş olan hastaların hepsine takılabiliyor. Biz hastamız geldikten sonra özel ölçümler yapıyoruz, o ölçümler doğrultusunda hastanın uygun olup olmadığı sonucunu görebiliyoruz. Çok detaylı ölçüm yapılması gereken bir işlem çünkü bu ameliyatın geri dönüşü yok. Yapay kalp cihazı takmamız için herhangi bir yaş sınırı yoktur. Her yaşta hastaya uygun koşullar sağlanırsa takılabilir. Yapay kalp cihazı takıldıktan sonra yoğun bakımda kalma süresi her hastaya göre değişiklik gösterebilir Mehmet Bey cihaza çok iyi uyum sağladığı için 1 gün yoğun bakımda kalması yeterli oldu, sonrasında 5 gün de serviste kaldıktan sonra 6. gün hastamızı evine yollayabildik."

"Geçtiğimiz sene ortalama yapılan kalp nakli sayısı 69"

Kalp nakli sürecinde, özel uluslararası bir sistemin olduğundan bahseden Korhan Erkanlı, "Tüm Türkiye'nin de dahil olduğu bir sistem, öncelikli hastanın bilgileri sisteme giriliyor, sonrasında hastanın aciliyet durumuna göre bir 'status' belirleniyor. (1a, 1b ve 2 şeklinde) 2, elektif bekleme listesindeki hastaların bulunduğu grup, genellikle bu gruptaki hastaların şansı daha düşük oluyor. Maalesef Türkiye'deki organ bekleme listesi yaklaşık 2 bin iken, geçtiğimiz sene ortalama yapılan kalp nakli sayısı ise 69. Bu durumda mecburen öncelik acil hastalara verilmek durumunda. Bu da organ bağışı konusundaki yetersizliği gösteriyor." şeklinde konuştu.

Erkanlı, cihaz takıldıktan sonra kalp fonksiyonlarının normale döndüğü için özel bir diyet uygulanmasına gerek kalmadığını ifade ederek, yapay kalp operasyonu için anestezistinden kardiyoloğuna, zincirin halkalarını oluşturan bütün sağlık profesyonelleri deneyimli olması gerektiğine dikkati çekti.

Ayrıca cerrahi tekniğin de çok önemli olduğunu vurgulayan Erkanlı, cihazı yerleştirdikten sonra geri dönüşü olmadığını ve cerrahi tekniğin, hastanın uzun dönemini etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunu dile getirdi.

"Nakil için en zor bulunan organ kalp"

Korhan Erkanlı, nakil için en zor bulunan organın kalp olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Kalp sadece kadavradan alınabilir. ve kadavra sayısı da ülkemizde yetersiz olduğu için ciddi bir sıkıntı içindeyiz. Bizim imdadımıza da yapay kalpler yetişiyor. Eğer yapay kalp düzgün kullanılırsa hastanın (Mehmet Bey'de olduğu gibi) bütün sıkıntıları geçiyor. Hastalarımız bir adım bile yürüyemez durumdayken 35-40 dakika yol yürüyebilecek duruma geliyorlar. İşlerine geri dönebiliyorlar, eskisi gibi yorgunluk hissetmiyorlar, bütün işlerini yapabilecek duruma geliyorlar. Hastalarımızın tepkisi 'Neden daha önce gelmedim?' şeklinde oluyor."

"Yapay kalpten başka çaren yok dediler. Şimdi bomba gibiyim"

Mehmet Gürses ise güvenlik memuruyum yaklaşık 5 sene önce kalp krizi geçirdiğini belirterek, "Kalp krizi sonrasında beni hastaneye kaldırdılar. Hastaneye geldiğimde doktorum önce anjiyo yaptı. Anjiyo sonrası kalbime bir tane stent takıldı. Son bir kontrol için geçenlerde hastaneye gittim. Stent takılan damarımın da tıkandığını öğrendim. Sonra doktorum beni Medipol Mega Üniversite Hastanesine yönlendirdi. Yapay kalpten başka çaren yok dediler. Şimdi bomba gibiyim." ifadelerini kullandı.

"Kalp nakline uygun olmayan hastalara yapay kalp cihazı öneriyoruz"

Hastanın girişimsel işlemlerini gerçekleştiren Kardiyolog Doç. Dr. Oğuz Karaca da konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bu hastamız kalp yetersizliğinin cevap vermediği, ilaç tedavisinde de ileriye dönük sonuç alınamayan bir hastaydı. Kalbi büyümüştü. Günlük işlerini yapamayacak hale gelmişti. Odadan odaya giderken bile nefes darlığı çekiyordu. Çok fazla ilaç alıyordu. Bu hasta kalp nakline uygun değildi. Kalp nakline uygun olmayan hastalara yapay kalp cihazı öneriyoruz (kalp destek cihazı). Kalbin içine ameliyatla yapay kalp cihazı taktık."

Kaynak: AA