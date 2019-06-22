22.06.2019 17:54
Haberler » Güncel » Haber

Kalp rahatsızlığı olan 4 yaşındaki Alya, öldü

Kalp rahatsızlığı olan 4 yaşındaki Alya, öldü

İZMİR'in Selçuk ilçesinde kalp rahatsızlığı bulunan 4 yaşındaki Alya Cevahir, evde fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Selçuk ilçesinde kalp rahatsızlığı bulunan 4 yaşındaki Alya Cevahir, evde fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Küçük Alya'nın Yeni Malatyaspor futbolcusu Bülent Cevahir 'in yeğeni olduğu belirtildi.
Selçuk Belediyesi 'ne ait bir aşevinde şoför olarak çalışan Levent Cevahir ile eşi Damla Cevahir çiftinin kızları Alya Cevahir, evde fenalaşınca, ailesi tarafından ilçedeki bir hastaneye kaldırıldı. Kalp rahatsızlığı olan Alya, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Küçük Alya'nın cansız bedeni, otopsi için morga kondu. Alya Cevahir'in Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da forma giyen Bülent Cevahir'in yeğeni olduğu belirtildi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsü dile getiren Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel , şu ifadeleri kullandı:
"Kurum çalışanlarımızdan Levent Cevahir'in biricik kızı minik Alya Cevahir'in kaybını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hepimizi derinden üzen bu acı kayıp karşısında Levent ve Damla Cevahir başta olmak üzere, Alya'nın tüm yakınlarına sabır diliyorum"


- İzmir
Kaynak: DHA
Yeni Malatyaspor , İzmir , Selçuk , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:34 Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne katılan işçiler, Ankara'da eylem yaptı
18:33 Mahmut Arslan : "İşimizi, aşımızı, ekmeğimizi istiyoruz Sayın Kılıçdaroğlu"
18:33 Balkondan düşen KOAH hastası öldü
18:33 ADIYAMAN Kamyon şoförünü döven 2 polis, adliyeye sevk edildi
18:31 Çocuklarını alabilmek için iş istiyor
18:29 "Sandıklardan Binali Yıldırım çıkacak"
18:29 Polonyalı kadına çarpan motosikletin sürücüsüne tokat