Haberler » Güncel » Haber

Kalp sağlığına dikkat çekmek için yürüdüler

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "Dünya Kalp Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

24.09.2019 17:08Kalp sağlığına dikkat çekmek için yürüdüler
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "Dünya Kalp Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Çuhallı çarşısında başlayan yürüyüşe Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Akçakoca İlçe Sağlık Müdürü Numan Çabuk, Akçakoca Devlet Hastanesi idarecileri, sağlık personelleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüş, burada önceden hazırlanan "Sağlıklı Yaşam Durağı" açılışıyla son buldu.
Burada bir konuşma yapan Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, "Dünya Kalp Günü" dolayısıyla farkındalık yaratmak istediklerini belirtti.
"Sağlıklı Yaşam Durağı" olarak adlandırdıkları durakları, geliştirilen projeyle kurduklarını vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:
"Vatandaşlarımıza kalp sağlığını daha iyi lanse edebilmek, duyurabilmek amacıyla böyle bir girişimde bulunduk. İlçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bu tür etkinliklerin değişik bakanlıklarımız nezdinde de çoğaltılarak farklılaştırılması üzerinde duracağız."
İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da şunları kaydetti:
"Dünya Kalp Günü dolayısıyla farkındalık oluşturalım istedik. Düzce kalpten gitmesin ve insanlarımız öncelikle sağlıklı yaşama önem versinler, kronik hastalıklardan uzak dursunlar, sağlıklı yaşasınlar, sağlıklı beslensinler. Sağlığın kıymetini hasta olmadan önce anlasınlar istediğimiz için böyle bir organizasyon yaptık. Herkese sağlıklı hayatlar diliyorum."

Dünya Kalp Günü, Akçakoca, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Keşmir adeta abluka altında" - NEW
19:40 Almanya'da Yeşiller Partisi Meclis Grubu Başkanlığı seçimi
19:40 Sığırcıklardan gün batımında görsel şölen
19:40 Pakistan'daki 5.8 büyüklüğündeki depremde 19 kişi öldü
19:40 Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
19:38 Samsun'da bacağı silaj makinesine sıkışan kişi yaralandı
19:38 Uçakta "tehlikeye sebep olan" 4 yolcuya para cezası