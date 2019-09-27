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Kalp sağlına dikkat çekmek için yürüdüler

Bozkurt'ta "Dünya Kalp Günü" dolayısıyla kalp hastalıklarına dikkat çekmek için farkındalık yürüyüşü yapıldı.

27.09.2019 17:42Kalp sağlına dikkat çekmek için yürüdüler
Bozkurt'ta "Dünya Kalp Günü" dolayısıyla kalp hastalıklarına dikkat çekmek için farkındalık yürüyüşü yapıldı.

Bozkurt Toplum Sağlığı Merkezi tarafından düzenlenen farkındalık yürüyüşüne, Kaymakam Barbaros Akbulak, Belediye başkanı Muammer Yanık, İlçe Jandarma Komutan Vekili Erdal Aksu, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Ellerinde pankartlarla yürüyen grup Yılmaz, Sınarcık, Cumhuriyet ve Hürriyet Caddeleri'nden geçerek Türk Tarih Meydanı'nda toplandı.
Bozkurt Toplum Sağlığı Hekimi Göksel Beko, burada yaptığı konuşmada, 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla yürüyüş etkinliği düzenlediklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Dünya Kalp Günü, Muammer Yanık, Güncel

Kaynak: AA

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