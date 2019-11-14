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Kalp şeklindeki pembe gölde araştırma çalışmaları başladı

Çanakkale'de turistlerin ilgi odağı olan kalp şeklindeki pembe göl ile ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Bölgesel Turist Rehberleri Odası öncülüğünde araştırma çalışmaları başlatıldı.

14.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:30Kalp şeklindeki pembe gölde araştırma çalışmaları başladı
'de turistlerin ilgi odağı olan kalp şeklindeki pembe göl ile ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Bölgesel Turist Rehberleri Odası öncülüğünde araştırma çalışmaları başlatıldı.
Dünyada sadece 8 tane bulunan pembe göllerden bir tanesine Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyü ev sahipliği yapıyor. Troya Müzesi ve Örenyeri'ne 30 kilometre, Apollon Smintheus'a 35 kilometre, Alexandria Troas Antik Kenti'ne 10 kilometre, Parion Antik Kenti'ne ise 80 kilometre mesafede bulunan pembe göl, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.
Troya, Assos, Alexandria Troas, Apollon Smintheus Antik Kentlerinin ziyaretçi sayılarını arttırabileceği gibi yeni turizm bölgeleri olarak ivme kazanması beklenen Kadırga Koyu, Sivrice, Sokak Ağzı, Babakale, Gürpınar ve Tuzla gibi turizm bölgelerinin de ivme kazanmasında kalpli gölün önemli rol oynayacağı düşünülüyor.
Su oranı, iklim ve mevsime göre değişim gösterirken, gölde neden böyle bir renk değişimi yaşandığı ise merak konusu oldu. Bu kapsamda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Cihan Müşterioğlu öncülüğünde kalp şeklindeki pembe göl hakkında araştırmalar başlatıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli Ahsen Başol ve Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Cihan Müşterioğlu, merak uyandıran ve turizm açısından önem arz eden pembe göl ve çevresinde yerinde incelemelerde bulundu.
İlk incelemelerde kalpli gölün pembe rengini güneş ışınlarının açısı ve yoğunluğunun, gölün tuz oranının yüksekliği ve sıcaklıkla temas ettiğinde pembe bir renk oluşmasını sağlayan alg ve bakterilerin bulunmasından kaynaklandığı dile getirilmişti. Yapılacak araştırmalar sonunda bilimsel açıklaması yapılması hedeflenen göl hakkında çeşitli projeler üretilerek yöre halkına ve turizme kazandırılması hedefleniyor.
(Utku Yaşar Cüce/İHA)

Çanakkale, Güncel

Kaynak: İHA

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