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Kalp spazmı geçiren Mehmet Ali Erbil, yoğun bakıma kaldırıldı

Mide spazmı geçirdiği iddiasıyla hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in kalp spazmı geçirdiği ortaya çıktı. Prof. Dr. Yeşim Erbil, abisinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve önlem amacıyla yoğun bakımda tutulduğunu söyledi.

30.10.2019 11:52

Kaçış Sendorumu nedeniyle 235 gün yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, kalp spazmı geçirdi. Abisinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yeşim Erbil, Erbil'in yoğun bakımda tutulduğunu söyledi.

Evinin banyosunda düşerek sakatlanan ve sonrasında Kaçış Sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, 235 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Yakın zaman önce taburcu olan Erbil, Hababam Sınıfı filmi için setlere geri döndü. Sağlık durumunun iyiye gittiği düşünülen Erbil, kalp spazmı geçirdiği için hastaneye kaldırıldı.

KALP SPAZMI GEÇİRDİ

Abisinin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Yeşim Erbil, "Abimin durumu iyi endişelenecek bir şey yok. Bir kalp spazmı geçirdi. Bu tip durumlarda hasta yoğun bakımda tutulur. Bu nedenle yoğun bakımda. Şu an klinik durumu iyi çok şükür. Birkaç gün daha kalacak. Kardiyolog doktorlar abimi takip ediyor gerekli tedavisi yapılıyor. Kendinde, yiyor, içiyor ve konuşuyor. Yakın takip için hastanede kalması gerekiyor. İlginize teşekkür ederiz. Her zaman sevenlerinin duası ile iyileşti. Bunu da en kısa sürede atlatacak inşallah." dedi.

"KONTROL AMACIYLA HASTANEYE KALDIRILDI"

Mehmet Ali Erbil'in basın danışmanı ise yaptığı açıklamada "Ağır bir durum yok. Dün gece ağır bir yemek yediği için rahatsızlandı. Kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Şu anda tedavi devam ediyor." demişti.

Kalp spazmı geçiren Mehmet Ali Erbil, yoğun bakıma kaldırıldı

Mehmet Ali Erbil, Yeşim Erbil, Erbil, Magazin


YORUMLAR (14)
TXX:endişelenmedik zaten . . .
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BİRDOST:Ölemeyeceksin sen daha. . . O yıllarca millete verdiğin pislik hareketlerin ve zehirlerin seni süründürecek. . . . !
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CIHAN CIHAN:EEEE NE YAPALIM SIMDI TEK DERDIMIZ OMU
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ADINIZI YAZIN:mide olmasın
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EMİN GÜRDAL:Bu adama ne dua ediyorsunuz Allah bilir ne yapacağını siz istediğiniz kadar dua edin tabi ünlü deyip geçiyorsunuz zaten Türkiye bu yüzden ilerlemiyor karşındakinin kim olduğunu önce iyi bileceksin ona göre davranacaksın
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KÜBRA:GEÇMİŞ OLSUN. . . SEVERİM MALİ AMCAYI. . ÇOCUKLUĞUMDA HEP BİZİ GÜLDÜRÜRDÜ. . İNŞ TEZ ZAMANDA SAĞLIĞINA KAVUŞUR
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AVNİ:ben avni
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6.FİLO:Mezar taşında, Dün yoğun bakım bugün yokum bakın
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ALİ BİLDİREN:kaç haftadır burada magazin haberi çıkıyor. biz de doğru dur gardaşım üzüldük ama sen doğru durmuyorsun demştik. ne yapacağız şimdi?
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MUHO VAN LI:bu tipler yaşasa ne yaşamsa ne miletin sırtandan para kazandılar yediler içtiler kızı yaşındakile evlendi de get işine mali . GİBİLER
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