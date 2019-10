Kalp ve solunumu durdurularak ameliyat edildi

Aort damarında yırtık teşhisi konulan emekli öğretmen, kalp, solunum ve kan dolaşım fonksiyonları yarım saatliğine durdurularak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde ameliyat edildi.

Göğüs ve sırt ağrısı şikayetiyle Konya'da gittiği doktorda, kanın kalpten organlara ulaşmasını sağlayan en büyük damar olan aort damarında yırtık olduğu belirlenen emekli öğretmen Ahmet Aydın (63), kalp, solunum ve kan dolaşım fonksiyonları yarım saat durdurularak gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

Konya'da yaşayan Aydın, yaklaşık üç hafta önce bahçede çalıştığı esnada göğüs ve sırtında şiddetli ağrı hissetti. Kalp krizi geçirdiğini düşünen Aydın, hemen sağlık ekiplerini aradı. Konya'da hastaneye kaldırılan Aydın'ın aort damarında yırtık olduğu tespit edildi.

Tedavisi için yeterli donanım olmaması nedeniyle acilen Adana'ya sevk edilen Aydın'ın kalp, solunum ve kan dolaşım fonksiyonları, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şah Topçuoğlu, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdi Bozkurt, asistan doktor Mustafa Çelik ve uzman hemşire Esma Gökçe tarafından yarım saat durduruldu. Ameliyata alınan Aydın, başarılı geçen operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

Ahmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç hafta önce gerçekleştirilen operasyonla adeta yeniden doğduğunu aktardı. Riskli bir ameliyat geçirdiğini ve ölümün eşiğinden döndüğünü belirten Aydın, şu anda ikinci hayatını yaşadığını söyledi. Kendini çok iyi hissettiğini dile getiren Aydın, operasyonu gerçekleştiren doktoruna teşekkür etti.

"Her dört hastadan biri ilk altı saatte ölüyor"

Prof. Dr. Mehmet Şah Topçuoğlu da yaklaşık 4,5 saatlik yolculuğun ardından kendilerine getirilen Aydın'ı ilk olarak Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdi Bozkurt'un muayene ettiğini ve yapılan kontrolde, kanın kalpten organlara ulaşmasını sağlayan en büyük damar olan aort damarında yırtık olduğunun belirlendiğini anlattı. Aydın'ı hemen ameliyata aldıklarını vurgulayan Topçuoğlu, şöyle konuştu:

"Bu tip yırtılmalarda her dört hastadan biri, ilk altı saatte ve hastaneye yetişmeden kaybediliyor. İlk 24 saatte müdahale olmazsa bu hastaların yüzde 50'sini maalesef kaybediyoruz. İlk bir haftada da yüzde 70'i, yani on hastadan 7'si bu hastalıktan ölüyor çünkü yırtılma sonucu kan damar içerisinde dolaşması gerekirken vücut boşluğuna gidiyor. Vücutta, kanama olduğu için kan kalmıyor ya da organların bir bölgesini tıkadığı için büyük kalp krizi geçiriyor veya felç oluyorlar."

"Hastaya açık kalp ameliyatı yaptık. Yarım saat hiç dolaşım ve solunum olmadan tabiri caizse hayatta olmayacak şekilde ameliyatını yapıp yapay damarını taktık. Aort kapağını tamir ettik." diyen Topçuoğlu, zor ve riskli bir ameliyat geçiren hastanın şu an sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA