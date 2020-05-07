Haber, Son Dakika, Haberler

Kalp yetmezliği bulunan Ağrılı minik bebekler için ambulans uçak havalandı

Ağrı'da kalp yetmezliği bulunan 2 ve 5 günlük iki bebek, Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçakla tedavilerinin yapılması için Ankara ve İstanbul'daki hastanelere götürüldü.

Kalp yetmezliği bulunan Ağrılı minik bebekler için ambulans uçak havalandı
07.05.2020 22:18 | Son Güncelleme: 07.05.2020 23:12
Ağrı'da kalp yetmezliği bulunan 2 ve 5 günlük iki bebek, Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçakla tedavilerinin yapılması için Ankara ve İstanbul'daki hastanelere götürüldü.
Kentte 3 Mayıs'ta dünyaya gelen 5 günlük Mirza Altan ile 2 günlük ismi henüz konulmayan bebekte, Ağrı Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde kalp yetmezliği tespit edildi.
Hayati tehlikeleri bulunan bebeklerin tam teşekküllü bir hastanede tedavi görmesi için girişimde bulunan Belediye Başkanı Savcı Sayan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşerek, durumu iletti.
Ambulanslarla Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'na taşınan bebekler, burada Bakan Koca'nın talimatıyla gönderilen özel uçağa alındı.
Kalp yetmezliği bulanan bebekler, Ankara ve İstanbul'daki hastanelerde tedavi edilecek.
İsmi konulmayan bebek Bakan Koca'nın ismini taşıyacak
Sayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kalp rahatsızlığı bulunan bebekleri daha iyi şartlarda tedavi edilmek üzere ambulans uçakla Ankara ve İstanbul'a gönderdiklerini anlattı.
Ağrı'ya 15 yıl önce ambulans uçağın geleceğini hayal edemediklerini belirten Sayan, şöyle konuştu:
"Hastanelerde rehin kalmıştık. Türkiye Cumhuriyeti öyle bir devlet ki koronavirüsün bütün dünyayı rehin aldığı bir dönemde 2 bebek için Ağrı'ya uçak gönderiyor. Ağrı'dan, uzak doğudan ve en uzak şehirden alıp götürüyor. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Sağlık Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bebeklerden birisinin ismi bırakılmamış. Onun da ismini Sağlık Bakanımızın ismi olan Fahrettin ismini koyuyoruz. Fahrettin Koca Bey'in ismini bu bebeğimize veriyoruz. Ailesinden izin aldık. Sayın Sağlık Bakanımız çok çalışmıştı, Ağrı'da bir hatırası olsun."
Devletin, milletine sunduğu imkanlarla gurur duyduklarını vurgulayan Sayan, "İnşallah birileri bundan ders alır. Hastanelere karşı çıkanlar, devletin bir şey yapmadığını dillendirmeye çalışanlar, bu olaydan ders çıkarırlar." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ağrı, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Buket Aydın, Kanal D’den istifa etti Haber
Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti
Grup Yorum üyesi Gökçek’in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Kars’ta Mayıs ayında kar sürprizi Haber
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi
’Bana ceza işlemez ama yine de yazın’ diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü Haber
"Bana ceza işlemez ama yine de yazın" diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı Haber
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı
Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ’den bahsediyorum Haber
Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum
Haberler››Güncel››Kalp yetmezliği bulunan Ağrılı minik bebekler için ambulans uçak havalandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:03: Bakan Albayrak'tan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür - Haber 21:02: Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı - Haber 21:01: Şanlıurfa'da 2 bina ve bir fabrika çalışanları karantinaya alındı - Haber 21:01: Heyelan riski oluşturan kayalar kontrollü bir şekilde temizlendi - Haber 21:00: Şahinefendi köyünde karantina sona erdi - Haber 20:57: Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum - Haber 19:30: Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor - Haber 19:04: Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti - Haberler 18:35: "Bana ceza işlemez ama yine de yazın" diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü - Haberler