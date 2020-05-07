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Kalp yetmezliği bulunan minik bebekler için ambulans uçak havalandı

Ağrı'da kalp yetmezliği bulunan 2 ve 5 günlük iki bebek, Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçakla tedavilerinin yapılması için Ankara ve İstanbul'daki hastanelere götürüldü.

07.05.2020 23:05 | Son Güncelleme: 07.05.2020 23:08
Ağrı'da kalp yetmezliği bulunan 2 ve 5 günlük iki bebek, Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçakla tedavilerinin yapılması için Ankara ve İstanbul'daki hastanelere götürüldü.
Kentte 3 Mayıs'ta dünyaya gelen 5 günlük Mirza Altan ile 2 günlük ismi henüz konulmayan bebekte, Ağrı Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde kalp yetmezliği tespit edildi.
Hayati tehlikeleri bulunan bebeklerin tam teşekküllü bir hastanede tedavi görmesi için girişimde bulunan Belediye Başkanı Savcı Sayan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşerek, durumu iletti.
Ambulanslarla Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'na taşınan bebekler, burada Bakan Koca'nın talimatıyla gönderilen özel uçağa alındı.
Kalp yetmezliği bulanan bebekler, Ankara ve İstanbul'daki hastanelerde tedavi edilecek.
İsmi konulmayan bebek Bakan Koca'nın ismini taşıyacak
Sayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kalp rahatsızlığı bulunan bebekleri daha iyi şartlarda tedavi edilmek üzere ambulans uçakla Ankara ve İstanbul'a gönderdiklerini anlattı.
Ağrı'ya 15 yıl önce ambulans uçağın geleceğini hayal edemediklerini belirten Sayan, şöyle konuştu:
"Hastanelerde rehin kalmıştık. Türkiye Cumhuriyeti öyle bir devlet ki koronavirüsün bütün dünyayı rehin aldığı bir dönemde 2 bebek için Ağrı'ya uçak gönderiyor. Ağrı'dan, uzak doğudan ve en uzak şehirden alıp götürüyor. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Sağlık Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bebeklerden birisinin ismi bırakılmamış. Onun da ismini Sağlık Bakanımızın ismi olan Fahrettin ismini koyuyoruz. Fahrettin Koca Bey'in ismini bu bebeğimize veriyoruz. Ailesinden izin aldık. Sayın Sağlık Bakanımız çok çalışmıştı, Ağrı'da bir hatırası olsun."
Devletin, milletine sunduğu imkanlarla gurur duyduklarını vurgulayan Sayan, "İnşallah birileri bundan ders alır. Hastanelere karşı çıkanlar, devletin bir şey yapmadığını dillendirmeye çalışanlar, bu olaydan ders çıkarırlar." dedi. Kalp yetmezliği bulunan minik bebekler için ambulans uçak havalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Ağrı, Güncel, Haber

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