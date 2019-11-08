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Kalpazanlara baskın: Gerçeğinden ayırt etmek çok zor

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen sahte para operasyonunda 2 kişi yakalanırken sahte 500 bin lira ele geçirildi.

08.11.2019 09:10 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:10 Kalpazanlara baskın: Gerçeğinden ayırt etmek çok zor
İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen sahte para operasyonunda 2 kişi yakalanırken sahte 500 bin lira ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir süredir takip ettiği H.A. ve R.Ç.'nin sahte para basarak başta İstanbul olmak üzere farklı illere dağıttığı belirlendi. H.A. ve R.Ç.'nin paravan olarak kullandığı iş yerine baskın düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramalarda; gizli bir bölmelere saklanmış  2400 adet sahte 200 TL, 100 adet sahte 100 TL, 200 adet sahte 50 TL olmak üzere toplam sahte 500 bin Türk Lirası ile 4 ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 

BANKAMATİKLERDE KONTROLÜNÜ YAPIN

Ele geçirilen sahte paraları inceleyen jandarma ekipleri, söz konusu paraların gerçeğine çok yakın olarak basılmış olduğunu, ultraviyole ışıkta bile sahte olup olmadığının anlaşılamadığını tespit etti. 

Jandarma, vatandaşlara şüphe duyduklarında paraları bankamatiklerden kendi hesaplarına yatırarak kontrolünü yapabileceklerini, eğer banknot sahte ise bankamatiğin bu parayı kabul etmeyeceğini ifade etti. Yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İstanbul

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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