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Kalpazanlara baskın : gerçeğinden ayırt etmek çok zor

İstanbul DHAİstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen sahte para operasyonunda 2 kişi yakalanırken sante 500 bin lira ele geçirildi.

08.11.2019 09:24 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:25
İstanbul DHA
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen sahte para operasyonunda 2 kişi yakalanırken sante 500 bin lira ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir süredir takip ettiği H.A. ve R.Ç.'nin sahte para basarak başta İstanbul olmak üzere farklı illere dağıttığı belirlendi. H.A. ve R.Ç.'nin paravan olarak kullandığı iş yerine baskın düzenlendi.
İş yerinde yapılan aramalarda; gizli bir bölmelere saklanmış 2400 adet sahte 200 TL, 100 adet sahte 100 TL, 200 adet sahte 50 TL olmak üzere toplam 500 bin sahte Türk Lirası ile 4 ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
BANKAMATİKLERDE KONTROLÜNÜ YAPIN
Ele geçirilen sahte paraları inceleyen jandarma ekipleri, söz konusu paraların gerçeğine çok yakın olarak basılmış olduğunu, ultraviyole ışıkta bile sahte olup olmadığının anlaşılamadığını tespit etti.
Jandarma, dolandırıcıların zaman zaman sahte para kullanarak dolandırma yoluna gittiklerini, bunlardan da vatandaşın korunabilmesi için; söz konusu banknotları, bankamatiklerden kendi hesaplarına yatırmak suretiyle kontrolünü yapabileceklerini, eğer banknot sahte ise bankamatik bu banknotları kabul etmeyeceğinden sahte olduğunun kolaylıkla anlaşılabileceğini ifade etti.
Yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kalpazanlara baskın : gerçeğinden ayırt etmek çok zor

İstanbul, Jandarma, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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