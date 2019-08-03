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Kalpli kutudan uyuşturucu çıktı

Kalpli kutudan uyuşturucu çıktı Tutuklanan zanlının hapları bulduğunu polise teslim edeceği sırada eve operasyon yapıldığını söylediği öğrenildiADANA - Adana'da bir eve yapılan baskında kalpli kutu içinde bin 482 uyuşturucu hap ele geçirildi.

03.08.2019 09:13
Kalpli kutudan uyuşturucu çıktı
Kalpli kutudan uyuşturucu çıktı
Tutuklanan zanlının hapları bulduğunu polise teslim edeceği sırada eve operasyon yapıldığını söylediği öğrenildi
ADANA - Adana'da bir eve yapılan baskında kalpli kutu içinde bin 482 uyuşturucu hap ele geçirildi. Tutuklanan zanlının hapları bulduğunu polise teslim edeceği sırada eve operasyon yapıldığını söylediği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yenibey Mahallesinde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Polis eve baskın yaptı. Yapılan baskında "Coco" isimli hassas burunlu narkotik köpeğinin desteğiyle arama yapıldı. Narkotik köpeği, çekmeceye tepki verdi. Polis çekmeceyi açtığında kalpli bir kutunun içinde bin 482 uyuşturucu hap çıktı. Ev sahibi Ömer B. gözaltına alındı. Zanlı polise verdiği ifadede kutuyu sokakta bulduğunu merak edip aldığını kendisinin de uyuşturucu kullandığını ancak bıraktığını eve getirip kutuyu açtığında uyuşturucu olduğunu gördüğünü belirterek, "Bu nedenle polise haber verecektim siz geldiniz. Ben uyuşturucu satmıyorum" dediği öğrenildi.
Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

Narkotik, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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