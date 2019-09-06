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Kalumenos'un fotoğraflarını derleyen Serdar Korucu: 6-7 Eylül olayları basit bir yağmalama değildi

Kalumenos’un fotoğraflarını derleyen Serdar Korucu: 6-7 Eylül olayları basit bir yağmalama değildi

06.09.2019 11:54 Kalumenos'un fotoğraflarını derleyen Serdar Korucu: 6-7 Eylül olayları basit bir yağmalama değildi
6-7 Eylül olayları üzerinden 64 yıl geçti. Tartışmaları halen gündemde....1955 İstanbul'unda yaşanan ve başta Rumlar olmak üzere azınlıklara yapılanlar sadece bazı yağmalama olaylarından mı ibaretti?

Gazeteci yazar Serdar Korucu, 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 200 kadının tecavüze uğradığı, ev ve ibadethanelerin tahrip edilip yakıldığı bu olayların görünen ötesinde bir boyutta olduğu görüşünde. Korucu, o dönemde Patrikhane'de fotoğrafçı olarak çalışan Dimitrios Kalumenos'un '6-7 Eylül pogromu'na ait fotoğraflarını derleyerek bu olayların karanlık kalan yüzüne ışık tutuyor.
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İstanbul, Eylül, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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