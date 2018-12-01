Kam'18 Kongresi ve Fuarı" Sona Erdi

01 Aralık 2018 Cumartesi 17:37



01 Aralık 2018 Cumartesi 17:37

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı (KAM'18)" sona erdi.Antalya'daki Turizm Merkezi Belek'te düzenlenen programın açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun ve AA Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Şaban Kızıldağ'ın da katıldığı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.Kütüphane, müze ve arşiv yöneticileri için önceki yıllarda özel sektör tarafından düzenlenen etkinlik, bu yıl ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda "Ulusal Bilgi Politikası" ana temasıyla yapıldı.3 gün süren programda, dijitalleşmeden yapay zekaya, müzecilik alanındaki yeniliklerden ulusal politikalara kadar birçok konu uzmanlar tarafından ele alındı.Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kütüphane ve arşivlerin, bakanlıklarının ana altyapısını oluşturduğunu vurguladı.Çalışma yapan sektörlerin, yeni gelişmelerle ilgili çalışma yapan sahaların sorunlarını önemsediklerini aktaran Dursun, "Programda bulunmakla Bakanlık olarak yanlarında olduğumuzu belirttik. Gelecek gündemleri, sorunlarımızı, oluşabilecek birtakım özel ihtisas alanlarını burada paydaşlarla beraber değerlendirdik. Ellerindeki yazılımları, keşifleri anlattılar. Başarılı bir fuar olduğu kanaatindeyim." diye konuştu.4 odak grup toplantısı yapıldıKültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş da KAM'18'in Cumhurbaşkanlığından TBMM'ye, bakanlıklardan üniversitelere, belediyelere kadar birçok kurumun katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi.Kongrenin genel sekreteri de olan Odabaş, KAM'18 için 7 aylık çalışma yapıldığını, öncesinde bilim ve yürütme kurulu oluşturulduğunu aktardı.Kütüphanecilerin, arşivcilerin ve müzecilerin ortak görüş bildirebilmeleri için 4 odak grup toplantısı yapıldığını belirten Ali Odabaş, bilgi politikalarında kültürel miras, bilginin korunması ve restorasyonu, politikalar, uygulamalar, standartlar ve mevzuatlar odak grup toplantılarının önemli olduğunu dile getirdi.Odabaş, 350 kişinin katıldığı programda, 60 müzakerecinin ve 24 panelistin yer aldığını, 75 kişinin de bildiri sunduğunu belirtti.KAM'18'in Türkiye'deki en büyük katılımlı bilgi politikası toplantısı olduğunu anlatan Odabaş, "Programda Türkiye'nin ulusal bilgi politikasına dönük neler yapılması gerektiğine yönelik öneri çıkacak. Bu öneri politika üreten kişi, kurum ve kuruluşlara öneri olarak sunulacak." dedi.