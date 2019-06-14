14.06.2019 14:06
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Kaman Belediyesinden başarılı öğrencilere karne hediyesi

Kaman Belediyesinden başarılı öğrencilere karne hediyesi

Karnelerini aldıktan sonra Kaman Belediyesi'ni ziyaret eden öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Karnelerini aldıktan sonra Kaman Belediyesi'ni ziyaret eden öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Kaman Belediye Başkan Vekili Bilal Gökdemir, ziyarete gelen öğrencileri belediyede ağırladı. Çocukların karnelerini inceleyen Gökdemir, başarılarından dolayı kendilerini tebrik etti.
Öğrencilere çeşitli hediyeler ve karne harçlığı veren Gökdemir, yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri için tavsiyelerde bulundu.
Hediyelerini alan öğrenciler ise Gökdemir'e teşekkür ederek yaz tatilinde bol bol kitap okuyacakları sözünü verdi.
Kaynak: AA
Kaman, Güncel

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