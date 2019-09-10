Kaman Belediyesinden, Yeşil Kamanspor'a destek

Yeşil Kamanspor, yöneticileri ile yapılan toplantı sonrası ilçe Belediye Başkanı Necati Çolak, Yeşil Kamanspor'a destek vereceklerini açıkladı.



Sporun ve sporcunun daima yanında olacaklarını belirten Belediye Başkanı Necati Çolak, "İlçemizin tek takımı olan Yeşil Kamanspor'umuz için elimizden geleni yapacağız.Desteğimizi belediye olarak sonuna kadar sürdürüp amatör ligde mücadele eden takımımızı, daha üst liglere çıkarma gayretinde olacağız"dedi.



Belediye çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Yeşil Kamanspor yöneticileri ile belediye yetkilileri katıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA