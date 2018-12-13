Kaman'da Atatürk Koşusu Düzenlendi

13 Aralık 2018 Perşembe 16:25



13 Aralık 2018 Perşembe 16:25

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kaman'a gelişinin 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kaman'da Atatürk koşusu gerçekleştirildi.Kaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen farklı kategorilerdeki koşularda öğrenciler dereceye girebilmek için mücadele etti.Ortaokul kızlar 800 metrede Kaman Melikşah Ortaokulu öğrencisi Zikra Yeniçeri birinci olurken, Sinem Metin ikinci, Esra Düşme ise üçüncü oldu.Ortaokul yıldız erkekler 1200 metrede Kaman Melikşah Ortaokulu öğrencisi Yunus Emre Yaman birinciliği, İzzet Uçar ikinciliği, Metin Kaya ise üçüncülüğü elde etti.Lise erkekler 1200 metrede Kaman Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Metin Göğüş birinciliği, Murat Berk Keser ikinciliği, Ahmet Tıraş ise üçüncülüğü kazandı.Kaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sibel Koç, yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin 25 Aralık'ta düzenlenecek törenle verileceğini ifade etti.