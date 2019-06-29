29.06.2019 17:31
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Kaman'da çocuk parkı alanı yapımında ağaç kesilmiyor

Kaman

Kırşehir'in Kaman İlçesinde yapılacak olan sosyal tesis için ağaç kesimi yapılmadığı bildirildi.

Kırşehir 'in Kaman İlçesinde yapılacak olan sosyal tesis için ağaç kesimi yapılmadığı bildirildi.

Kaman İlçesi Hacı Pınar Mahallesi'>Pınar Mahallesi Akbaşlar Parkı içerisinde ağaçların söküldüğü ve sosyal tesis için park alanının kaldırıldığı iddia eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Mahalle Muhtarı Dursun Türk, ağaçların kesilmediğini söyleyerek, "Seçimlerde siyasi partilerin hepsi ile görüşerek kazanandan mahallemize sosyal tesis sözü aldım. Seçimler sonrası belediye ile görüşmeler yaptım. Sosyal tesisin yapımının bir bölümünü belediye, diğer bölümünü de ben karşılayacağım. Ağaçlar kesiliyor deniyor. Biz ağaç kesmedik. Bölgede mahalleliye hizmet sunuyoruz" dedi.

Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak ise, "Gerekli görülen mahallelerde sosyal tesis yapılacak. Muhtar ile görüşmeler yaptık. Hacı Pınar Mahallesinde en uygun yer olarak alan belirledik. Halkın da desteği var. Ağaç katliamı söz konusu değil" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
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