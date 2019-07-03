03.07.2019 15:19
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Kaman'da "Hoş Geldin Bebek Projesi"

Kaman

Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında yeni doğan bebekleri ve ailelerini ziyaret etti.

Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında yeni doğan bebekleri ve ailelerini ziyaret etti.

Kaman Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında Başkan Çolak, Kaman Devlet Hastanesi yenidoğan servisinde doğum yapan annelere çocukları için hediye takdim etti.
Ailelerle bir süre sohbet eden Çolak, "Değerli ailelerimizi tebrik ediyor ve hayırlı olsun diyorum. İnşallah sağlık ve huzur içerisinde evlatlarını büyütürler. Geleceğimizin teminatı olan çocuklar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve onlara güzel bir gelecek bırakmak için gayret sarf ediyoruz. Çocuklarımız bizlerin ve bu güzel vatanın geleceği. Tüm gayretimiz onlara çok daha güzel yarınlar bırakmak, yaşanılabilir bir Kaman kurmak." dedi.
Doğum yapan anneler de ziyareti ve hediyeleri için Başkan Çolak'a teşekkür etti.
Kaynak: AA
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