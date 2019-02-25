Kaman'da Kadın Esnafa Plaket

Kaynak: AA

AK Parti Kaman Kadın Kolları teşkilatı, ilçede kadın esnafa plaket verdi."Kadın İsterse Başarır" sloganıyla ilçede esnaflık yapan kadınları ziyaret eden AK Parti Kaman Kadın Kolları Başkanı Merve Şahin ve teşkilat üyeleri, ilçede yeni açtığı iş yeri ile esnaflık yapmaya başlayan Ezgi Eldem Çetin'in iş yerine konuk oldu.Kadınların toplumda önemli bir yeri olduğunu belirten Şahin, istihdama katkı sağlayan kadın esnafı belirli aralıklarla ziyaret ettiklerini söyledi.Şahin, "Geçtiğimiz aylarda 'Kadın İsterse Başarır' sloganıyla başlattığımız kadın esnaf ziyaretlerimize devam ediyoruz. Son dönemlerde kadın esnafın ilçemizde artmaya başlaması bizi son derece mutlu etti. Çiçeklerin güzelliğiyle şirin ilçemize verdiği hizmetlerden dolayı Ezgi kardeşimize teşekkür ederek başarılarının devamını dilerim." dedi.Konuşmasının ardından Şahin, Çetin'e plaket verdi.Çetin de ziyaret ve takdim edilen plaketten dolayı teşekkür etti.