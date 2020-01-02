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Kaman'da kış hazırlıkları tamamlandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kaman Belediyesi, kış mevsimi hazırlıklarını tamamladı.

02.01.2020 13:18 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:23 Kaman'da kış hazırlıkları tamamlandı
KIRŞEHİR (İHA) – Belediyesi, kış mevsimi hazırlıklarını tamamladı.

Kaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından koordine edilen çalışmalar kapsamında ilçede olası kar yağışı ve buzlanmaya karşı 7/24 görev yapacak olan ekipler ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için çalışacak. Kaman ilçesini etkisi altına kar yağışı için Kaman Belediyesi'nin hazır olduğunu ifade eden Kaman Belediye Garaj Amiri Yıldırım Şimşir, buzlanmaya karşı gerekli malzeme stokunun da hazır olduğunu söyledi. Şimşir, "Vatandaşlarımızın olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi, kışı rahat ve konforlu geçirmesi için özellikle kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını rica ediyorum. Ekiplerimiz kar yağışı ve buzlanmaya karşı 7/24 görev yapacak olan ekipler ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için hazır beklemekte" dedi.

Şimşir ayrıca, kış hazırlıkları kapsamında 2 greyder 3 kepçe 3 kamyon 8 personelle olası bir kar yağışına karşı hazır beklediklerini belirtti. - KIRŞEHİR

Fen İşleri Müdürlüğü, Kaman, Güncel

Kaynak: İHA

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