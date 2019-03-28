Kaman'da Muhtarlara Veda Yemeği

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Kaman Kaymakamlığınca 2014-2019 yılları arasında, köy ve mahallelerde görev yapan muhtarlar için veda yemeği düzenlendi.Kaman Kaymakamı Murat Girgin başkanlığında belediye sosyal tesislerinde gerçekleştirilen yemekli programa, mahalle ve köy muhtarları katıldı.Toplantıda konuşan Kaymakam Girgin, 10 yıldır görevde olan Kaman Belediye Başkanı Erhan Talu ve muhtarlara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.Yerel seçimde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Girgin, "Köylerimizde ve mahallelerimizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan huzur ve güven içinde geçmesi için tüm kamu kurumlarımız ve personelimiz gerekli tedbirleri almaktadır. Muhtarlıklar, seçildikleri mahalle ve köylerde vatandaşlarımızın sorunlarını takip eden ve çözülmesinde devlet kurumlarımıza yardımcı olan önemli bir müessese durumunda. Bu nedenle yeni dönem için de aday olan muhtarlarımıza başarılar diliyorum."Toplantıya katılın Kaman Belediye Başkanı Erhan Talu ve muhtarlar ise Kaymakam Girgin'e, Kaman için yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.