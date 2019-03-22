Kaman'da Nevruz Kutlaması

Kırşehir
'in Kaman
ilçesinde, nevruz dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Kaman Cumhuriyet Meydanı
'nda bugün gerçekleştirilen etkinliğe katılan Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Kaman Belediye Başkanı Erhan Talu
ve protokol üyeleri, örste demir döverek, yakılan Nevruz Bayramı
ateşinin üzerinden atladı.
Talu, etkinlikte yaptığı konuşmada, nevruz bayramının dünyada kutlanan en eski ve en köklü bayramlardan biri olduğunu, birleştirici ve kaynaştırıcı özelliği bulunduğunu söyledi.
Nevruz'un yeni bir başlangıç, tabiatla beraber insanın canlanmasına işaret olduğunu aktaran Talu, "Nevruz bayramı karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün, kardeşçe ve barış içinde bir arada yaşama arzusunun, dayanışma ve yardımlaşma duygularının coştuğu bir gündür. Nevruz, bütün bu güzel duyguların yanında, yeni ve umut dolu günleri, baharı, bolluk ve bereketi müjdelemektedir. Nevruz bayramı ile önümüzdeki yıl, ülkemize milletimize ve insanlığa bolluk, bereket getirsin." diye konuştu.
Etkinliğe katılan vatandaşlara pilav ikram edildi.
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Kaynak: AA