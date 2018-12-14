Kaman'da Öğrencilere Afet Bilinci Eğitimi

Kırşehir
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) ekipleri, Kaman
ilçesinde okullarda afet bilinci eğitimi verdi.
İl AFAD Müdürlüğ'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Recep Yazıcıoğlu
, Şehir Bahtiyar Şimşek Cumhuriyet, Hüsnü Önkal ilkokulları ile Fatma Bacı
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde temel afet bilinci eğitimleri kapsamında seminerler verildi.
İlkokul ve lise öğrencilerine, afet öncesi alınması gereken tedbirler, afet sırasında ve sonrası yapılması gerekenlerle afet gerçekleştikten sonraki 72 saat boyunca bölgede yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi.
Temel afet bilinci eğitimlerinde, tedbirlerin yanı sıra, deprem anında nasıl hareket edilmesi gerektiği ve depremden sonra yapılması gerekenler öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı.
Kullanılan okul ve ev eşyalarının sabitlenmesinin gerektiği hakkında örneklerle bilgiler ekipler tarafından verilirken, bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.
Afetlere dirençli kurumlar oluşturulması, öğrenci ve personellerin fiziksel olarak korunması, muhtemel tehlikeler karşısında güvenliğin üst seviyede olması amacıyla eğitim faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi.
14 Aralık 2018 Cuma 17:00