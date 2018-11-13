Kaman'da Sonbahar Temalı Fotoğraf Yarışması

13 Kasım 2018 Salı 14:07



13 Kasım 2018 Salı 14:07

Kaman Gençlik Merkezi ile Kaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından sonbahar konulu fotoğraf yarışması düzenlendi.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulanan Spor Yap, Sağlıklı Kal projesi kapsamında, Kaman Gençlik Merkezi ve Kaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ödüllü fotoğraf yarışması başlattı.Yarışma ile ilgili AA muhabirine bilgi veren Kaman Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan, gençleri okul stresinden ve kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, boş vakitlerini daha verimli kullanabilmeleri adına sosyal projelere yönlendirmek istediklerini söyledi.Arslan, "İlçemiz tarihi ve kültürel değerleri ile ön plana çıkan, doğal güzellikleri ile kendisini hayran bırakan bir alanda kurulu. Kaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile başta öğrencilerimiz, gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızın katılacağı Kaman'ın en güzel doğa renklerinin olduğu sonbahar temalı bir fotoğraf yarışması düzenlemek istedik." dedi.Son başvuru tarihi 7 Aralık olan yarışmada, jüri üyeleri 11 Aralık'ta toplanarak dereceye girecek fotoğrafları belirleyecek.Ödül töreni ise 25 aralık tarihinde gerçekleştirilecek.