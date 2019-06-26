Kaman'da yaz spor okulları kayıtları başladı

Kaman
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen yaz spor okulları kayıtları başladı.
Bu yıl 13 farklı branşta 5-18 yaş gruplarında çocuklara yönelik kurslar verilecek. Kaman Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kenan Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kursların 29 Haziran - 1 Eylül
tarihleri arasında yapılacağını söyledi.
Verilen kurslarla çocukların hem zihinsel hem de fiziksel gelişimine katkıda bulunmak istediklerini belirten Şentürk, "Kurs programları, 05-18 yaş grubuna yönelik futbol, basketbol
, voleybol
, tekvando, badminton, masa tenisi, kickboks, satranç, halk oyunları, dart, bocce, cimnastik ve geleneksel okçuluk gibi farklı branşlarında düzenleniyor." dedi.
Şentürk, çocukları kurslara katılmaya davet ederek, kendilerini sportif yönden geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.