Kaman İlçesi Beyaz Örtü ile Kaplandı

14 Aralık 2018 Cuma 13:10



14 Aralık 2018 Cuma 13:10

Mevsimsel yağışların etkisi ile Kırşehir'in Kaman ilçesi geceden etkisini gösteren yağışla birlikte beyaz örtü ile kaplandı.Kar yağışını uzun süredir beklediğini söyleyen ilçe halkı, yağışın bereket getirmesini diledi. İlçe genelinde aralıklı olarak devam eden yağışla birlikte kart postallık görüntülerde oluştu. Kaman İlçe Belediyesine bağlı birimler ilçe merkezinde 11 mahallede vatandaşın ulaşımının aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.İl Özel İdaresi ekipleri ise ilçenin Kırşehir'le bağlantısının kopmaması ve trafiğin huzurla sağlanması çalışmalarına destek veriyor. - KIRŞEHİR