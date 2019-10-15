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Kaman ilçesinde, 44 milyonluk su altyapısı değiştirme protokolü imzalandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde, suyun altyapısı değişiyor.

15.10.2019 12:49Kaman ilçesinde, 44 milyonluk su altyapısı değiştirme protokolü imzalandı
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde, suyun altyapısı değişiyor.

İlçe Belediye Başkanı Necati Çolak, yapılacak 44 milyon liralık yatırımla ilçe suyunun kalitesinin değişeceğini söyledi.

İhalesi 2020 Mart ayında yapılacak olan su altyapısı değişimi hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Necati Çolak, "Yapılacak çalışma sonrası suyun altyapısı değişecek. Suyun kalitesi artacak. Göreve geldikten sonra ilçemiz de özellikle teknik sorunları çözmeyi ilke edindik. Reçeteyi ilçemiz için doğru yazıp teşhisini de doğru şekilde yapmaktayız"dedi.

Değişecek altyapı 44 Milyon liraya mal olurken projenin ilk etapta 176 kilometre şebeke hattı ile 5 depodan oluşuyor. 44 milyon liranın 22 milyon lirasının hibe edileceği ve otomasyon sistemli olacağı bilgisine ulaşıldı. - KIRŞEHİR

Necati Çolak, Kırşehir, Kaman, Güncel

Kaynak: İHA

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