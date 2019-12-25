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Kaman ilçesinde Atatürk ve Temsil Heyetinin Kaman'a gelişinin 100. yıl etkinlikleri düzenlendi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil Heyeti'nin Kaman'a gelişinin 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

25.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:35 Kaman ilçesinde Atatürk ve Temsil Heyetinin Kaman'a gelişinin 100. yıl etkinlikleri düzenlendi
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil Heyeti'nin 'a gelişinin 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kaman Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Kaman Fen Lisesi çok amaçlı toplantı salonunda düzenlenen programla devam etti.

Gençlik ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan programda, Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil Heyeti'nin Kaman'a gelişinin sahnelendiği tiyatro gösterisi izleyenlerden beğeni topladı. Program, şiirler okunması,halk oyunu gösterileri ve müzik dinletisi ile son buldu.

"25 Aralık Atatürk'ün Kaman'a Gelişinin 100. Yılı" kapsamında yapılan çeşitli etkinliklerde dereceye girenlere ödüllerin verildiği programa, Kaymakam Şükrü Özcan, Belediye Başkanı Necati Çolak ile kurum ve parti temsilcileri okul müdürleri katıldı. - KIRŞEHİR

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı, Kaman, Güncel

Kaynak: İHA

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